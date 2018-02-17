النزاهة النيابية تكشف ملفا "خطير جدا" يخص أمن مطار بغداد

انتقد المتحدث الرسمي باسم لجنة النزاهة النيابية في العراق عادل نوري، بشدة شركة "G4S" الأمنية المكلفة بأمن مطار بغداد الدولي، محذرا من خطورة الموقف.

وقال نوري: "لدينا ملف تحقيق حول عمل الشركة الأمنية المكلفة بأمن مطار بغداد.. هنالك فضيحة كبيرة في عمل الشركة تتضمن عدم تأمين السياج المحيط بالمطار، والذي يتضمن وجود 52 فتحة، إضافة إلى وجود نقص في أجهزة السونار داخل المطار وعدم صيانة الموجود منها منذ 6 إلى 10 أعوام وبعضها غير صالح للعمل".

وأضاف: "الأمر الآخر يرتبط بفشل الكلاب البوليسية التي اشتريت من أسواق بغداد، وهي ليست مدربة بشكل جيد ولم تجلب من شركات أمنية عالمية معتمدة بهذا المجال"... " نطالب بفتح ملف كامل عن مطار بغداد، إضافة إلى الملف السابق حول قضية الأدوية الفاسدة.. لا نعلم الأطراف التي تتستر على هدر المال العام وتعريض هيبة البلد وأمنه للخطر".

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وحذر المتحدث باسم النزاهة النيابية من أن "شركات الطيران العالمية ستغادر مطار بغداد في حال اتضحت لديها الصورة الكاملة عن حجم الخرق الأمني في المطار قائلا: "هناك لجان تفتيش تمكنت من إدخال مسدسات ومواد أخرى إلى قمرة الطائرة ولم تستطع الأجهزة ونقاط التفتيش إيجاد هذه المواد ولدينا صور وتقارير خاصة بالأمر".

يذكر أن مطار بغداد الدولي هو أكبر مطارات العراق، ويقع غرب العاصمة، ويعتبر المقر الرئيس للخطوط الجوية العراقية.

المصدر: السومرية نيوز