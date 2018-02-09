ضبط ملايين الحبوب المخدرة في مطار بغداد
AFP
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أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن حجز 7 ملايين حبة مخدرة على متن طائرة تركية في مطار بغداد.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن: "ملاكات مديرية تحقيق بغداد ضبطت 7.387.760 حبة مخدرة من نوع آرتين في مطار بغداد الدولي".
وأضافت أن الشحنة المضبوطة، دخلت العراق على أنها إكسسوارات هواتف، عبر الشحن الجوي، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، قادمة ترانزيت من الصين.
المصدر: وكالات
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