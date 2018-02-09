النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام عناصر "خلية إرهابية" تعزيرا وتتهم إيران بتدريبهم

قالت النيابة العامة السعودية إن التحقيقات مع خلية إرهابية كشفت تورط إيران في محاولة تنفيذ أعمال إرهابية في المملكة من خلال إيوائها عناصر الخلية وتدريبهم بمعسكراتها.

واتهمت النيابة 4 مواطنين أثناء جلسة محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالسفر إلى إيران بغرض تهريب مطلوبين للعدالة والحصول على أسلحة من إيران وتهريبها عبر الخليج العربي.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن المدعي العام وجه 22 تهمة ضد عناصر الخلية منها الإرهاب والخروج على ولاة الأمر والدولة، و السفر إلى إيران والالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة لـ"حزب الله" لتنفيذ أعمال إرهابية في السعودية.

كما اتهم محضر الادعاء، ثلاثة بتهريب مطلوبين أمنيا من السعودية إلى "دولة معادية"، في إشارة إلى إيران عن طريق البحر بواسطة مركب "بناء على تخطيط وتنسيق سابق مع شخص مطلوب أمنيا موجود في إيران لغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبية.

وأشارت لائحة الادعاء إلى "الولاء الكبير" لـ"حزب الله"، إذ كشفت عن احتفاظ أحد المتهمين بشعارات الحزب وأعلامه وصور أمينه العام حسن نصر الله، علاوة على "القصائد المناوئة للدولة السعودية".

وطالبت النيابة العامة بالحكم على المتهمين الأربعة بـ"القتل تعزيرا" والحكم عليهم بالحد الأقصى من العقوبة في حال عدم قتلهم.

المصدر: وكالات

نادر همامي