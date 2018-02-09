بالصور من السعودية.. دموع الملك في مشهد مؤثر

تأثر الملك سلمان بن عبد العزيز وأدمعت عيناه، أثناء مشاهدته مقطعا من أوبريت "أئمة وملوك" الذي عرض أمس الأول خلال افتتاح مهرجان "الجنادرية"، مجسدة شخصية والده الملك المؤسس.

وقد رصدت الكاميرا العاهل السعودي وهو يكفكف دموعه، ويغطي وجهه بكفيه. ولقيت هذه الصورة المؤثرة صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام بالمملكة.

خادم الحرمين الملك سلمان يبكي عند ظهور صورة والده أمامه ، رحم الله الموّحد. pic.twitter.com/SiQg86ZExv — عبّدالإله (@Disaster__8) February 8, 2018

ورأت صحيفة "عكاظ" أن مشاعر الملك سلمان بن عبد العزيز فاضت "خلال حضوره افتتاح مهرجان الجنادرية الـ 32، عندما شاهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، ماثلا أمامه في لقطة تمثيلية ضمن فقرات أوبريت (أئمة وملوك)، أمس الأول".

تجسيد شخصة الملك عبدالعزيز رحمه الله بمهرجان الجنادرية بشكل ابداعي ومميز



شكراً للفنان عبدالله الأحمري الذي جسد الشخصية وكل من ساهم فيه@shawanJRpic.twitter.com/xmi8tLCmCa — معاذ آل صالح (@m3sss3) February 8, 2018

وأفادت الصحيفة بأن "اللوحة التمثيلية اللافتة التي ظهر فيها الملك المؤسس بعقاله المقصب الشهير في أوبريت الجنادرية جسدها الممثل عبد الله الأحمري"، الذي كتب على صفحته في تويتر قائلا: "شرفت بأداء دور شخصية الملك المؤسس عبد العزيز، أمام والدنا خادم الحرمين الشريفين".

المصدر: عكاظ + تويتر

محمد الطاهر