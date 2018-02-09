منافس السيسي في السباق الرئاسي يستعد لإعلان خطته الانتخابية

قال رئيس "حزب الغد"، المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية، موسى مصطفى موسى، إن الحزب سيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعا تنظيميا في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح موسى أن الاجتماع سيكون لوضع الملامح النهائية لخطة عمل الحملة خلال الفترة المقبلة، وتحديد مهام فريق العمل في الحملة الانتخابية.

وكان موسى، المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، قال في وقت سابق إنه استقبل عددا من رؤساء الأحزاب السياسية في مقر "حزب الغد"، في إطار الاستماع للأفكار والرؤى المطروحة فيما يتعلق بالانتخابات.

ويستعد المصريون للانتخابات الرئاسية المقرر إجراء دورتها الأولى من 26 إلى 29 مارس/آذار المقبل.

وقد نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، في وقت سابق، بإعلان أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة، وضم القرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى رئيس "حزب الغد".

المصدر: اليوم السابع

نادر همامي