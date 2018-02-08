حزب شفيق يدعم السيسي في انتخابات الرئاسة ويدعو إلى عدم مقاطعتها

أعلن حزب "الحركة الوطنية المصرية" الذي أسسه وتزعمه سابقا الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري الأسبق، دعمه للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.

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وفي بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب "الحركة الوطنية المصرية" نشر اليوم الخميس على صفحته في "فيسبوك"، أكد الحزب أنه بعد قرار شفيق عدم الترشح للانتخابات و"نزولا عند رغبة أمانات الحزب بالمحافظات وبعد العرض على الأمانه العامة والهيئة العليا قرر الحزب وبشكل نهائي دعم خيارات قواعده والإعلان عن تأييد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة".

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ودعا الحزب المصريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بالخارج خلال أيام 16 و17 و18 من شهر مارس/آذار القادم وفي الداخل في 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

وشدد الحزب على أهمية الانتخابات باعتبار أن الاقتراع واجب وطني، وطالب الناخبين بعدم المقاطعة.

وكانت المعارضة المصرية دعت إلى مقاطعة الاستحقاق الانتخابي عقب توقيف رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق الفريق سامي عنان وفتح التحقيق معه بعد إعلان ترشحه، ثم انسحاب المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي، إثر منع عنان من المشاركة في السباق الانتخابي بتهمة مخالفة قوانين عسكرية.

وينافس السيسي المرشح الوحيد رئيس "حزب الغد" موسى مصطفى موسى، الذي ترشح في اللحظة الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح في الانتخابات التي تعتبر شبه محسومة لصالح السيسي.

المصدر: صفحة حزب الحركة الوطنية المصرية في فيسبوك + وكالات

إينا أسالخانوفا