"الحركة المدنية الديمقراطية" تعلن مقاطعة انتخابات الرئاسة المصرية

أعلنت "الحركة المدنية الديمقراطية" مقاطعتها لانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، داعية المواطنين إلى عدم المشاركة في عملية الاقتراع .

وأوضحت الحركة، في بيان تلاه المتحدث باسمها، يحيى حسين عبد الهادي، اليوم الثلاثاء، أن أعضاءها لم يحددوا موقفهم من الانتخابات الرئاسية إلا بعد اكتمال المشهد الذي مررته أجهزة الأمن.

وقالت الحركة إنها تنأ بنفسها عن المشاركة في الانتخابات، التي وصفتها بـ "المسرحية العبثية".

ودعت الحركة الشعب المصري إلى المشاركة في هذا الموقف الرافض لإجراء الانتخابات الرئاسية "في ظل المشهد الراهن"، معتبرة أن النظام الحالي طرد أي مرشح معارض يحاول منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويضم تحالف "الحركة المدنية الديمقراطية" 150 شخصية عامة، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق وزعيم التيار الشعبي، حمدين صباحي، والمحامي الحقوقي خالد علي، والبرلماني السابق محمد أنور السادات، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما تضم عددا من القوى السياسية بينها "حزب الدستور"، و"الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، و"حزب الإصلاح والتنمية"، و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"تيار الكرامة"، و"مصر الحرية"، و"حزب العدل".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أعلنت أن المرحلة الأولى من التصويت على انتخاب الرئيس المصري ستجري خارج البلاد أيام 16 و17 و18 مارس/آذار المقبل، لتعقبها المرحلة الثانية من الاقتراع داخل مصر أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي بقي بلا منافس حتى يوم واحد من إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة، لكن رئيس "حزب الغد" المصري، موسى مصطفى موسى، أعلن يوم الاثنين الماضي رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية في مصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

رفعت سليمان