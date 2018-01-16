بعد مقاطعة الانتخابات الرئاسية أحمد شفيق ينسحب من رئاسة "الحركة الوطنية"

فوّض الفريق أحمد شفيق رئيس حزب "الحركة الوطنية المصرية" الاثنين نائب رئيس الحزب اللواء رؤوف السيد "مباشرة اختصاصات ومسؤوليات رئيس الحزب".

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وجاء في نص التفويض أن نائب رئيس الحزب سيكون ممثلا للحزب أمام كل المؤسسات والجهات المعنية بالدولة.

وأكد شفيق أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة التنظيمية للحزب، وما نصت عليه المادة 9 من اللائحة الداخلية للحزب المعتمدة من لجنة شؤون الأحزاب، التي تنص على أن لرئيس الحزب أن يختار نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم.

وكان شفيق قد أعلن عدم ترشحه في بيان عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب: "كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مقدرا أن غيابي لفترة زادت عن 5 سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري في أرض وطننا".

المصدر: الصفحة الرسمية لحزب الحركة الوطنية المصرية

ياسين بوتيتي