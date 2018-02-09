قاض لبناني يطالب بإعدام قاتل الدبلوماسية البريطانية

طالب قاضي التحقيق في دائرة جبل لبنان حنا بريد، بإنزال عقوبة الإعدام بحق سائق التاكسي الذي اغتصب وقتل الدبلوماسية البريطانية ريبيكا دايكس الموظفة بسفارة بلادها في بيروت.

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وكشف بريدي، أمس الخميس، عن لائحة اتهامات بحق طارق حوشية، وهو سائق سيارة أجرة في شركة أوبر، اتهم باغتصاب دايكس وقتلها، في الساعات الأولى من يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووفقا للائحة، فقد أقر حوشية باغتصاب وخنق دايكس، التي كانت في الثلاثين من عمرها، وتعمل في إدارة التنمية الدولية بالسفارة البريطانية.

وعادة ما يدعو قضاة التحقيق في لبنان لتوقيع عقوبة الإعدام في قضايا القتل، علما أن لبنان أوقف العمل بالعقوبة بشكل غير رسمي، ولم يطبقها منذ عام 2004، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وأقيمت مراسم تأبين لدايكس في بيروت يوم الأربعاء الماضي. وقالت السفارة البريطانية إن المملكة المتحدة ستقدم منحة سنوية باسم دايكس للمرأة اللبنانية أو الفلسطينية للحصول على رسالة الماجستير في بريطانيا.

وأقامت أسرتها مؤسسة خيرية لمساعدة اللاجئين، مع التركيز على منع العنف ضد النساء.

المصدر: رويترز

رُبى آغا