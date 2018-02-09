القبض على بريطانيين اثنين من أخطر عناصر "داعش" في سوريا

أسر مقاتلون أكراد، بريطانيين من مسلحي تنظيم داعش معروفين بدورهما في تعذيب وقتل رهائن غربيين.

وذكرت صحيفة " نيويورك تايمز" أن الأسيرين من بين مجموعة من أربعة مسلحين معروفة باسم "بيتلز" بسبب لكنتهم البريطانية، وهما ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه إن قوات "سوريا الديمقراطية" أسرتهما مطلع يناير/كانون الثاني في شرق سوريا.

وقد صرحت وزارة الخارجية الأمريكية في يناير/كانون الثاني العام الماضي، بأن كوتي كان حارسا لمجموعة "بيتلز" ورجحت مشاركته في إعدامات الجماعة وأساليبها الاستثنائية في التعذيب بوحشية بما في ذلك الصعق الكهربائي والإيهام بالغرق".

وأضافت أن كوتي كان يقوم أيضا بتجنيد مقاتلين وكان مسؤولا عن تجنيد عدد من البريطانيين للانضمام إلى التنظيم المتشدد.

كذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية في مارس/آذار العام الماضي، إن الشيخ "كان سجانا في داعش واشتهر بممارسة الإيهام بالغرق والإيهام بالإعدام والصلب".

وأشهر أفراد مجموعة "بيتلز" هو محمد إموازي الذي يعرف باسم الجهادي جون وظهر في عدد من فيديوهات التنظيم وهو يقطع رؤوس رهائن.

ورجح مسؤولون أمريكيون مقتل إموزاي بضربة صاروخية أمريكية بريطانية نُفذت في سوريا عام 2015، وهو مواطن بريطاني من أصل عربي.

المصدر: رويترز

نادر همامي