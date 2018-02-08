وفد إعلامي مغربي يلتقي أفيخاي أدرعي في إسرائيل (صور)

قام وفد إعلامي عربي من ضمنهم 5 مغاربة بزيارة المسجد الأقصى ومركز طبي في مدينة نهاريا الذي يستقبل جرحى المسلحين في سوريا، بالإضافة إلى منزل الدبلوماسي الإسرائيلي الدرزي بهيج منصور.

ونشر حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية" على مواقع التواصل الاجتماعي التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية صورا للوفد الإعلامي العربي خلال لقائه مع مدير المركز الطبي بنهاريا شمال شرق فلسطين المحتلة بحضور الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي واستمع منه إلى ايجاز عن علاج الجرحى السوريين.

وتضمنت زيارة الوفد المغربي زيارة منزل الدبلوماسي الدرزي بهيج منصور في قرية عسفيا، حيث قدم شرحا عن التعايش بين مختلف المكونات في إسرائيل.



بضمن جولة الوفد الإعلامي العربي في شمال #إسرائيل اليوم، محطة مضافة في منزل الدبلوماسي الدرزي بهيج منصور في قرية عسفيا، حيث قدم شرحا للضيوف عن التعايش بين مختلف المكونات في البلاد. تابعونا للمزيد من الأخبار عن جولات الوفد الميدانية. pic.twitter.com/j1sYDGzfDN — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 7 февраля 2018 г.

وقالت صفحة الخارجية الإسرائيلية إن أعضاء الوفد استمتعوا خلال تجولهم في أزقة البلدة القديمة للقدس المحتلة وأسواقها والحديث مع التجار فيها كما اختتم الوفد زيارته بالصلاة في المسجد الأقصى.

وكشفت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على "تويتر"، أن وفدا إعلاميا عربيا يضم 9 أشخاص، من بينهم 5 مغاربة، يقوم بزيارة إلى إسرائيل تلبية لدعوة من الخارجية الإسرائيلية.

وصل الى #إسرائيل وفد اعلامي عربي في اول زيارة له لإسرائيل تلبية لدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية. يضم الوفد 9 اعضاء بضمنهم 5 مغاربة، لبناني، كردي، يمني وسوري. وكانت المحطة الأولى المركز لتخليد الكارثة والبطولة ياد فاشيم في أورشليم #القدسpic.twitter.com/kYWnbNOzae — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 5 февраля 2018 г.

حصري وبالصور:الوفد الإعلامي العربي يلتقي مدير المركز الطبي بنهاريا #إسرائيل ويستمع منه الى ايجاز عن علاج 70% من الجرحى السوريين الذين يصلون عبر الحدود ويتلقون كل ما يحتاجونه واكثر. ويقول 40% من المرضى نساء واطفال. ثم يلتقي عددا من الجرحى #السوريين لتبادل اطراف الحديث معهم. pic.twitter.com/dYr9HoZPlC — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 7 февраля 2018 г.

المصدر: صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على "تويتر"

ياسين بوتيتي