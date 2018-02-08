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وفد إعلامي مغربي يلتقي أفيخاي أدرعي في إسرائيل (صور)

أخبار العالم العربي

وفد إعلامي مغربي يلتقي أفيخاي أدرعي في إسرائيل (صور)
RT
أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
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قام وفد إعلامي عربي من ضمنهم 5 مغاربة بزيارة المسجد الأقصى ومركز طبي في مدينة نهاريا الذي يستقبل جرحى المسلحين في سوريا، بالإضافة إلى منزل الدبلوماسي الإسرائيلي الدرزي بهيج منصور.

ونشر حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية" على مواقع التواصل الاجتماعي التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية صورا للوفد الإعلامي العربي خلال لقائه مع مدير المركز الطبي بنهاريا شمال شرق فلسطين المحتلة بحضور الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي واستمع منه إلى ايجاز عن علاج الجرحى السوريين.

وتضمنت زيارة الوفد المغربي زيارة منزل الدبلوماسي الدرزي بهيج منصور في قرية عسفيا، حيث قدم شرحا عن التعايش بين مختلف المكونات في إسرائيل.

وقالت صفحة الخارجية الإسرائيلية إن أعضاء الوفد استمتعوا خلال تجولهم في أزقة البلدة القديمة للقدس المحتلة وأسواقها والحديث مع التجار فيها كما اختتم الوفد زيارته بالصلاة في المسجد الأقصى.

وكشفت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على "تويتر"، أن وفدا إعلاميا عربيا يضم 9 أشخاص، من بينهم 5 مغاربة، يقوم بزيارة إلى إسرائيل تلبية لدعوة من الخارجية الإسرائيلية.

المصدر: صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على "تويتر"

ياسين بوتيتي

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