واشنطن: لا تخطط للمساهمة في إعادة إعمار العراق

قال مصدر في الإدارة الأمريكية أن واشنطن لا تعتزم الإسهام بالقسط من الأموال في صندوق إعادة إعمار العراق خلال المؤتمر حول الموضوع المقرر عقده في الكويت الأسبوع القادم.

إقرأ المزيد

وقال المصدر في الإدارة الأمريكية الخميس: "لا نخطط للإعلان عن أي شيء بهذا الخصوص"، وذلك قبل 3 من انطلاق أعمال المؤتمر المقرر عقده في 12 - 14 من الشهر الجاري، والذي يحضره وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وفي الوقت نفسه، أكد المصدر أن تيلرسون قد يعلن عن المساعدة المالية للعراق مع اقتراب موعد المؤتمر.

ويبدو أن الإدارة الأمريكية قررت الاقتصار على تشجيع استثمارات القطاع الخاص في إعادة إعمار ما تم تدميره جراء المعارك ضد تنظيم "داعش" في العراق، وتعول على المساعدات المالية من دول جوار العراق، بخاصة السعودية، على أمل أن تسهم الرياض في إطار التقارب مع بغداد، في تقليل التأثير الإيراني على العراق.

ويتماشى ابتعاد الولايات المتحدة عن المشاركة في إعادة إعمار العراق مع وعد الرئيس دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية في 2016 بأنه في حال انتخابه رئيسا "سينهي عهد بناء الدول".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قدر المبلغ المطلوب لإصلاح البنى التحتية والمدن المدمرة بـ100 مليار دولار على الأقل.

المصدر: رويترز

إينا أسالخانوفا