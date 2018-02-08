الجزائر.. احباط تهريب مخطوط تونسي عمره 7 قرون

أطاحت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني الجزائري في كركرة شمال البلاد بعصابة مختصة في تهريب الآثار وضبطت مخطوطات ثمينة تعود لعصور قديمة على علاقة بالمملكة التونسية.

ويتضمن المخطوط قانون العقوبات الجزائية لمماليك المغرب العربي في القرن الثالث عشر.

كما أطاح الدرك الجزائري في منطقة القل غربي ولاية سكيكدة، بأفراد عصابة مختصة في التهريب والمتاجرة بالآثار، تنشط على مستوى إقليم ولايات شرق البلاد، وتعمل على التنقيب في المواقع الأثرية، وتهريب الآثار للخارج.

وأفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية بأن قوات الدرك اعتقلت العصابة وبحوزتها 128 قطعة نقدية تعود للحقبة النوميدية.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية

ياسين بوتيتي