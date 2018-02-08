موسكو تحفز دي ميستورا على تشكيل اللجنة الدستورية السورية

قال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، إن موسكو تدعو المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى التحرك بنشاط لتشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وفي تصريح صحفي ذكر بوغدانوف أن دي ميستورا قد بدأ، الخميس، لقاءات مع ممثلي المعارضة السورية حول تشكيل اللجنة. وبحسب الدبلوماسي الروسي فقد أبلغته موسكو مقترحاتها وتمنياتها حول عدد أعضاء اللجنة، مضيفا: "ندعو دي ميستورا إلى أن يقوم بهذا العمل بأكبر قدر ممكن من النشاط والسرعة، تفاديا لضياع الوقت".

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وأشار إلى أن نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية مهمة جدا بالنسبة لتشكيل اللجنة الدستورية والشروع في صياغة نص الدستور السوري.

وكان الإعلان عن تشكيل لجنة دستورية ستعقد جلساتها في جنيف أكبر نتائج مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي الذي اختتم أعماله في 30 يناير/كانون الثاني. وكان دي ميستورا أعلن سابقا أن أعضاء في الهيئة التفاوضية السورية (المعارضة) سيشاركون في عمل اللجنة على الرغم من تغيبهم عن المؤتمر.

وكانت كل من روسيا وإيران وتركيا بصفتها دولا ضامنة في المؤتمر قد عرضت قائمة من 50 مرشحا لعضوية اللجنة، على أن يختار دي ميستورا منهم ما بين 45 و50 شخصا.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف