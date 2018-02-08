اجتماع مصري سوداني رفيع المستوى في القاهرة

انطلق اليوم في القاهرة اجتماع رباعي يضم وزيري الخارجية ورئيسي المخابرات في مصر والسودان لبحث العلاقات بين البلدين والتنسيق حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في تصريح صحفي عشية اللقاء أن الاجتماعات المقرر عقدها بالقاهرة سوف تشمل محادثات ثنائية على مستوى وزيري الخارجية، وأخرى بين رئيسي جهازي المخابرات، ثم محادثات رباعية يعقبها مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية البلدين.

وأضاف أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير عقب لقائهما الأخير على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشهر الماضي.

وأوضح أن لقاء أديس أبابا تمخض عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإنشاء آلية تشاورية رباعية بين وزارتي الخارجية وجهازي المخابرات العامة في مصر والسودان، بغية توطيد التضامن والتعاون بين البلدين في إطار العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بينهما، والتعامل مع كافة الملفات والقضايا المرتبطة بمسار العلاقة الثنائية في مختلف المجالات.

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين