الورفلي المتهم بجرائم حرب في ليبيا يسلم نفسه

أفاد مصدر عسكري ليبي، بأن القائد العسكري، محمود الورفلي، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، سلم نفسه إلى الشرطة العسكرية شرقي ليبيا.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الورفلي، لمحاكمته بتهم إعدام عشرات الأشخاص خارج نطاق القضاء.

ووفقا لوكالة "رويترز" فلم يتضح ما إذا كانت خطوة الورفلي بتسليم نفسه، ستؤدي لاتخاذ أي إجراء ضده أو فرض أي قيود على حركته.

وكانت المحكمة الدولية أصدرت أمرا باعتقال الورفلي الذي يخدم في وحدة خاصة بالجيش الوطني الليبي، في أغسطس آب الماضي. وفي الشهر نفسه، قال الجيش الوطني الليبي إنه اعتقل الورفلي ويحقق معه، لكن المحكمة الجنائية قالت إنها تلقت تقارير لاحقة تفيد بأن الورفلي طليق وشارك في عمليات قتل أخرى.

إقرأ المزيد

ودعت الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى تسليم الورفلي للمحكمة الجنائية على الفور بعد ظهوره في صور وهو يقتل بالرصاص عشرة أشخاص أمام مسجد في بنغازي استهدف في اليوم السابق بتفجير مزدوج بسيارتين ملغومتين.

وفي تسجيل مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء ظهر رجل يشبه الورفلي يجلس على أريكة ويرتدي زيا عسكريا في موقع غير محدد ويقول إنه سيسلم نفسه للشرطة العسكرية في مقر للجيش الوطني الليبي في بلدة المرج شرقي ليبيا.

وقالت الوحدة التي يتبعها الورفلي العام الماضي إنها رفضت أمر الاعتقال الذي أصدرته الجنائية الدولية بحقه.

المصدر: رويترز

إياد قاسم