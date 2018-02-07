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شاهد كيف استقبل وزير الخارجية المصري نظيره السوداني في مطار القاهرة

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شاهد كيف استقبل وزير الخارجية المصري نظيره السوداني في مطار القاهرة
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نشر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، فيديو استقبال الوزير سامح شكري نظيره السوداني إبراهيم غندور في مطار القاهرة.  

وقال المتحدث على "تويتر": "وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية السودان البروفيسور إبراهيم غندور فى مطار القاهرة منذ قليل".

وأظهر الفيديو العلاقات الطيبة بين الجانب المصري والسوداني، حيث ظهر الوزير المصري والسوداني في حالة من الود.

 

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