إسرائيل تسعى إلى حل سياسي مع لبنان بشأن "البلوك 9"

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إن إسرائيل تسعى إلى حل مع لبنان من خلال وساطة طرف ثالث، بشأن حقل غاز متنازع عليه في البحر المتوسط، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن شتاينتز، تصريحه لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني: "نأمل في ذلك، ومستعدون للمضي قدما (من أجل) حل دبلوماسي لهذه المسألة".

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ويأتي ذلك بعد تزايد في التصريحات العدائية المتبادلة بين المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين، على خلفية وصف وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إعلان لبنان مناقصة بشأن بلوك الغاز رقم 9 بـأنه "تحد سافر وتصرف استفزازي يخالف جميع القواعد والبروتوكولات".

وفي يناير الماضي أطلقت الحكومة اللبنانية أول جولة تراخيص للنفط والغاز، بعدما تقرر فتح 5 بلوكات بحرية، وهي 1 و4 و8 و9 و10، للمنافسة أمام المستثمرين بطريقة المناقصة لتقديم عروضهم، ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

المصدر: وكالات

إياد قاسم