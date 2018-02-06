حزب الله ينشر فيديو يحاكي استهداف منشآت حيوية إسرائيلية

وجه الإعلام الحربي المركزي لـ"حزب الله"، رسالة مصورة، يرد عبرها، على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور لبيرمان، بشأن تبعية بلوك 9 للغاز الواقع في المياه الإقليمية اللبنانية.

وكان لبيرمان وصف نهاية الشهر الماضي، إعلان لبنان مناقصة بشأن بلوك الغاز رقم 9 بـ"تحد سافر وتصرف استفزازي يخالف جميع القواعد والبروتوكولات"، معتبرا أن البلوك المذكور، الخاص بالغاز البحري في المتوسط والواقع على الحدود تعود ملكيته لإسرائيل وليس لبنان "بكل المقاييس".

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وتحت عنون "أيها الصهاينة ستمس منشآتكم"، عرض حزب الله مشاهد لمنشئات نفطية تديرها إسرائيل في مياه البحر المتوسط، يتخللها مشاهد لصواريخ أرض بحر يمتلكها الحزب، في إشارة إلى قدرته على استهدافها.

واستحضر الفيديو خطابا سابقا للأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، ألقاه عام 2011، قال فيه إن "من يمس المنشآت المستقبلية للنفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، فستمس منشآته.. وهو يعلم (العدو) أن لبنان قادر على ذلك".

المصدر: وكالات