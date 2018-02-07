الجيش السوري يؤكد نبأ الغارة الإسرائيلية

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا أكدت فيه تصدي الدفاعات الجوية السورية لغارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم مواقع عسكرية في ريف دمشق.

وجاء في بيان الجيش السوري: "أقدم طيران العدو الصهيوني في الساعة 03.42 بالتوقيت المحلي من صباح اليوم على إطلاق عدة صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية مستهدفا أحد مواقعنا العسكرية في ريف دمشق وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي ودمرت معظم صواريخه".

وفي هذا الصدد، ذكرت مصادر إعلامية سورية وعبرية أن غارة إسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية في بلدة جمرايا في ريف دمشق وتصدت لها الدفاعات الجوية السورية.

وأشارت وسائل الإعلام السورية ومواقع التواصل الاجتماعي إلى سماع انفجارات قوية فجر اليوم في معظم أرجاء العاصمة دمشق وضواحيها.

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وكان مركز البحوث العلمية السوري المذكور، قد تعرض لقصف إسرائيلي مطلع ديسمبر الماضي بخمسة صواريخ أطلقتها الطائرات، فيما أسقطت المضادات السورية 3 منها قبل بلوغها المركز المشار إليه.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله