الدفاعات الجوية السورية تصد غارة إسرائيلية على ريف دمشق

صدت وسائط الدفاع الجوي السورية فجر اليوم الأربعاء غارة إسرائيلية على أحد المواقع السورية في بلدة جمرايا في ريف دمشق، حسب مصادر إعلامية.

وذكرت قناة "العالم" أن الغارة استهدفت مركز البحوث العلمية في بلدة جمرايا شمالي دمشق، وأن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الصواريخ الإسرائيلية ودمرت عددا منها قبل وصولها إلى أهدافها.

وأشارت وسائل الإعلام السورية ومواقع التواصل الاجتماعي إلى سماع انفجارات قوية فجر اليوم في معظم أرجاء العاصمة دمشق وضواحيها.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن قصفا جويا إسرئيليا استهدف مواقع عسكرية في مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا قرب دمشق.

وكان مركز البحوث العلمية السوري المذكور، قد تعرض لقصف إسرائيلي مطلع ديسمبر الماضي بخمسة صواريخ أطلقتها الطائرات، فيما أسقطت المضادات السورية 3 منها قبل بلوغها المركز المشار إليه.

أما دائرة الإعلام الحربي السورية، فذكرت أن غارة إسرائيلية قد استهدفت اليوم مستودعا للذخيرة بين منطقتي صحنايا والكسوة في الغوطة الغربية في ريف دمشق.

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كما سبق للدفاعات الجوية السورية وصدّت في الـ9 من الشهر الماضي ثلاثة اعتداءات إسرائيلية متتالية على مواقع في ريف دمشق، وأعلن الجيش السوري عن إصابة إحدى الطائرات الإسرائيلية وإسقاط عدد من الصواريخ المعادية.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله