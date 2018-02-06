السيسي ومحمد بن زايد يتجولان في أبوظبي

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد داخل أحد المراكز التجارية في العاصمة الإماراتية.

وتناقل النشطاء كذلك لقطات للسيسي ومحمد بن زايد وهما يتناولان العشاء داخل مطعم في المركز التجاري.

ويزور الرئيس المصري حاليا الإمارات ضمن جولة خليجية شملت جارتها سلطنة عمان، كما أجرى محادثات مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي.

المصدر: وكالات

علي جعفر