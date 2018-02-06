السيسي ومحمد بن زايد يتجولان في أبوظبي
تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد داخل أحد المراكز التجارية في العاصمة الإماراتية.
وتناقل النشطاء كذلك لقطات للسيسي ومحمد بن زايد وهما يتناولان العشاء داخل مطعم في المركز التجاري.
#فيديو 🔴— خبر عاجل (@AjelNews24) February 6, 2018
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فيديو متداول للشيخ #محمد_بن_زايد والرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي خلال جولتهم اليوم في أحد أسواق #أبوظبي.
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.#الامارات#مصر
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ويزور الرئيس المصري حاليا الإمارات ضمن جولة خليجية شملت جارتها سلطنة عمان، كما أجرى محادثات مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي.
#السيسى والشيخ #محمد_بن_زايد يتجولان فى أحد مراكز أبوظبى التجاريةhttps://t.co/6lI7qK0rM9@AlsisiOfficialpic.twitter.com/5AkXasGxNZ— اليوم السابع (@youm7) February 6, 2018
تواضعوا فرفع الله قدرهم #هنا_الامارات جولة سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان— أم فارس الاماراتيه🕊 (@Dol7K) February 6, 2018
وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
في #ياس_مول#الامارات#أبوظبي#الامارات_ترحب_بالسيسي#السيسي_ينور_الاماراتpic.twitter.com/MPVImlUNAG
المصدر: وكالات
علي جعفر