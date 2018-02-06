اللبنانيون يتفقون على التحرك ضد "التهديدات الإسرائيلية"

أجمع الزعماء اللبنانيون الثلاثاء على ضرورة التحرك على المستوى الإقليمي والدولي لمنع إسرائيل من بناء جدارها الحدودي والتعدي على امتياز الطاقة في المتوسط.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية بأن "الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ورئيس البرلمان نبيه بري بحثوا في قصر بعبدا اليوم التهديدات الإسرائيلية ولمسوا فيها تهديدا مباشرا للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية".

وأكد البيان اتفاق المجتمعين على الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية لمنع إسرائيل من بناء جدار إسمنتي داخل الحدود اللبنانية، وثني تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية.

كما اتفق الرؤساء الثلاثة على جملة من الإجراءات ستعرض على المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع استثنائي يعقد غدا الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، وقادة الأجهزة الأمنية، بهدف اتخاذ ما يناسب من خطوات تمنع التعديات الإسرائيلية وتحول دون حصول أي تدهور أمني في المنطقة الحدودية.

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يشار إلى أن إسرائيل تحضّر حاليا لبناء جدار فاصل على "الخط الأزرق" مع الحدود اللبنانية فيما يعتبر لبنان أن "الخط الأزرق" لا يتطابق مع رسم الحدود الدولية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

نتاليا عبدالله