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بين المغرب وعُمان.. "نجيب ساويرس" يتبرأ من "أماني الخياط"!

مجتمع

بين المغرب وعُمان..
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للمرة الثانية تثير الإعلامية المصرية أماني الخياط ضجة بسبب ما يمكن وصفه بأنه "كلام غير محسوب"، أساء في المرة الأولى إلى المغرب وأهله بما لا يليق، وطال في الثانية سلطنة عمان.

الإعلامية المصرية أماني الخياط، مقدمة البرامج في قناة تلفزيون "ON Live" اعتذرت بحرارة عن وصفها عُمان بأنها "إمارة صغيرة"، وحاولت باستماتة في حديث مسهب أن تصحح ما بدر منها.

 بالمقابل، تبرأ رجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس من هذه الإعلامية في رده على سيدة عمانية بعثت إليه عبر "تويتر" طالبة منه التدخل والإيعاز إلى المعنية بعدم "الإساءة للسلطنة".

ولفت ساويرس في تعليقه بأنه كان أنهى عملها في قناته التلفزيونية بعد حادثة الإساءة إلى المغرب.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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