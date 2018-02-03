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العقوبة المتوقعة بحق عريس جدة وراقصي أبها

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العقوبة المتوقعة بحق عريس جدة وراقصي أبها
Reuters
أحد شوارع جدة
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توقع المحامي والمستشار القانوني عبد الكريم القاضي العقوبة التي قد تقع على أشخاص ظهروا مؤخرا في فيديوهات اعتبرت منافية لعادات وتقاليد المجتمع السعودي.

وتحدث القاضي عن الرجل الذي اشتهر باسم "عريس كورنيش جدة" الذي ظهر في مقطع فيديو يتجول مع زوجته بفستان الزفاف، متوقعا عقوبة السجن والغرامة بحقه.

وقال القاضي: "الظهور في الأماكن العامة باللبس غير المحتشم ومخالفة العرف والآداب العامة مخالفة ظاهرة، إذ تقوم جهات الضبط بإحالة المخالف إلى النيابة العامة وإحالة الاتهام إلى المحكمة الجزائية لتنزيل العقوبة التقديرية على المتهم بما يتناسب مع تأديبه وردعه".

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وأضاف أنه يطرح خلال الفترة القادمة مقترح مشروع نظام حماية الذوق العام، في مجلس الشورى، يتضمن السجن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، ومما شمله المشروع إقامة الاحتفالات الصاخبة بطريقة تسبب أو يحتمل أن تسبب إزعاجا للمجاورين والعابرين، ومن ذلك استخدام مكبرات الصوت في الشوارع والمرافق دون إذن رسمي.

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من جهة أخرى تطرق القاضي إلى الشاب والفتاة اللذين قاما بالرقص في شارع الفن بمدينة أبها وظهرا في فيديو انتشر في الإنترنيت، موضحا أن العقوبة المتوقعة تجاههما بعد صدور التوجيهات بالقبض عليهما، وهي عقوبة تعزيرية، السجن أو الجلد أو بهما معا حسب اجتهاد القاضي بعد انتهاء التحقيق.

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المصدر: عكاظ

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