بعد انتشار مقطعي فيديو.. أمير مكة يوجه بمنع المخالفات "المنافية للقيم الإسلامية" في جدة

وجه أمير مكة الأمير خالد الفيصل، محافظ جدة بمنع المخالفات المنافية للقيم الإسلامية والمتعارضة مع العادات والتقاليد السعودية في الأماكن العامة، وضبط كل مخالف وإحالته لجهات الاختصاص.

#أمير_مكة الأمير #خالد_الفيصل يوجه#محافظ_جدة بمنع المخالفات المنافية للقيم الإسلامية والمتعارضة مع العادات والتقاليد السعودية الأصيلة في الأماكن العامة وضبط كل مخالف وإحالته لجهات الاختصاص

..جاء ذلك على خلفية مقطع فيديو انتشر لزفة عروسين على #كورنيش_جدة#إمارة_مكةpic.twitter.com/bpYdCOhoe1 — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) February 2, 2018

وذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هذا التوجيه جاء بعد انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لزفة عروسين، ومقطع آخر لمقيم يتقدم بالخطبة لإحدى المقيمات على كورنيش جدة.

بعد مقطع زفة كورنيش #جدة.. أمير #مكة يوجه بمنع المخالفات المنافية للقيم الإسلامية والتقاليد السعوديةhttps://t.co/mUE4nqP4XGpic.twitter.com/XNg1TJW7WZ — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) February 2, 2018

#كورنيش_جده

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ..

بالأمس رقص أمام الناس واليوم زواج

و زفة في فى الكورنيش وغداً ليلة الدخلة

في شارع عام pic.twitter.com/I1HhJ18pCB — ‏‏‏‏‏ٱمِےـل❥ (@_5k6_) February 2, 2018

المصدر: الرياض