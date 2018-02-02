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بعد انتشار مقطعي فيديو.. أمير مكة يوجه بمنع المخالفات "المنافية للقيم الإسلامية" في جدة

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بعد انتشار مقطعي فيديو.. أمير مكة يوجه بمنع المخالفات
twitter.com/taiyr45
صورة من مقطع فيديو خطوبة لمواطن آسيوي في جدة
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وجه أمير مكة الأمير خالد الفيصل، محافظ جدة بمنع المخالفات المنافية للقيم الإسلامية والمتعارضة مع العادات والتقاليد السعودية في الأماكن العامة، وضبط كل مخالف وإحالته لجهات الاختصاص.

وذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هذا التوجيه جاء بعد انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لزفة عروسين، ومقطع آخر لمقيم يتقدم بالخطبة لإحدى المقيمات على كورنيش جدة.

المصدر: الرياض

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