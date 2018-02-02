السعودية.. إيقاف الراقص في "شارع الفن" وجار البحث عن شريكته!

أفادت صحيفة الرياض بأن أجهزة الأمن قبضت على الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يرقص صحبة امرأة في شارع عام بمدينة أبها.

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ونقلت الصحيفة السعودية عن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير الرائد زيد الدباش قوله إنه "إشارة لمقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه تصرفات مخلة بالآداب العامة من شاب وفتاة بأحد شوارع مدينة أبها، فقد أسفرت إجراءات البحث والمتابعة الأمنية عن القبض على الشاب واتضح أنه سعودي الجنسية في العقد الرابع من العمر، وجار العمل على إحضار الفتاة، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص".

‫ولفتت شرطة منطقة عسير إلى أنها بهذا الإعلان تؤكد "حرص رجال الأمن على ضبط كل من يخالف المبادئ الدينية والأصول والقيم الاجتماعية، وتقديمه للعدالة".

المصدر: الرياض

محمد الطاهر