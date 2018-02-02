الأكراد يطالبون ألمانيا بمنع استخدام دباباتها في عفرين

طالب مسؤول كردي في عفرين الحكومة الألمانية بالتحرك لوقف استخدام أنقرة لدبابات ألمانية الصنع ضد المدنيين خلال عمليتها "غصن الزيتون" في مقاطعة عفرين بريف حلب الغربي شمال سوريا.

وقال سليمان جعفر المسؤول في المجلس المحلي لعفرين لوكالة الأنباء الألمانية، إن "تركيا تستخدم دبابات ألمانية في قصف المدنيين بشكل عشوائي وتدمير قرى بأكملها في عفرين"، موضحا أن القصف ازداد خلال اليومين الماضيين.

وطالب جعفر الحكومة الألمانية بممارسة "أقصى الضغوط على الحكومة التركية لوقف استخدام دباباتها في قتل الناس في عفرين.. نساء عفرين وأطفالها لا يقاتلون على خط المواجهة، وببساطة تقصفهم المدفعية داخل منازلهم وملاجئهم".

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يذكر أن أحزاب ألمانية معارضة طالبت الحكومة الألمانية الشهر الماضي بوقف التعاون العسكري مع تركيا عقب تقارير أظهرت استخدام الجيش التركي دبابات ألمانية في عمليته العسكرية ضد الأكراد في عفرين شمال سوريا.

المصدر: وكالات، xendan.org

نتاليا عبدالله