حميميم: المركز الثلاثي في سوريا سجل انتهاكات فردية خلال الـ24 ساعة الماضية

أكد الجنرال يوري يفتوشينكو، رئيس مركز "حميميم" الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، مواصلة عمل المركز للحل السلمي للأزمة السورية وتسوية الحالة الإنسانية هناك.

وقال يفتوشينكو، إن مركز التنسيق الروسي الإيراني التركي المشترك، سجل خلال الـ24 ساعة الماضية، انتهاكات فردية لنظام وقف إطلاق النار في محافظات اللاذقية وحلب وإدلب وفي الغوطة الشرقية، مضيفا أنه وبصفة عامة، فإن الوضع في مناطق خفض التصعيد يقيّم على أنه مستقر.

وذكر أنه نتيجة للعمل المشترك الذي قام به المركز الروسي وأجهزة الأمن وإنفاذ القانون السورية، فقد وقعت إدارة محافظة حماة اتفاقيتين بشأن انضمام بلدتين إلى نظام وقف إطلاق النار من بينها شهرناز.

وفي إطار الإجراءات الإنسانية التي يضطلع بها المركز الروسي، تم إيصال المواد الغذائية والأساسية، إلى سكان مدينة صيدنايا في ريف دمشق، كما تم توزيع الخبز الطازج على المحتاجين في حي هنانو في حلب.

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وتم تزويد مدرستين في مدينة الحسينية في ضواحي دير الزور ومدينة حمص، باللوازم المكتبية والقرطاسية والملابس. وقدم الأطباء العسكريون الروس خلال الساعات الـ24 الماضية، المساعدة الطبية لـ 102 من المواطنين السوريين.

ووفقا للجنرال الروسي، فقد تم تأمين مرور قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة إلى منشية السويسة والجيزة في ضواحي درعا.

وذكر المركز أن عودة اللاجئين والنازحين داخليا لا تزال مستمرة، مشيرا إلى عودة 81 شخصا إلى منازلهم خلال الساعات الـ24 الأخيرة، منهم 25 في محافظة حلب، و6 في حمص، و50 في دير الزور.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية