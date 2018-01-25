حميميم: نزوح أكثر من 700 شخص من عفرين

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بنزوح أكثر من 700 شخص من مدينة عفرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المركز في بيان أن اللجنة المشتركة الروسية-التركية-الإيرانية رصدت عدة حالات لخرق نظام وقف إطلاق النار في سوريا في أرياف إدلب ودرعا وحلب واللاذقية، وفي الغوطة الشرقية بريف دمشق، وذلك أثناء الفترة نفسها.

على صعيد آخر، أشار البيان إلى أنه تم تأمين إيصال 156 طنا من المساعدات الإنسانية الأممية إلى سكان ريف درعا، فيما قدم الأطباء العسكريون الروس المساعدة الطبية اللازمة لـ73 سوريا بينهم 18 طفلا خلال اليوم الماضي.

وكان الجيش التركي أعلن يوم 20 يناير/كانون الثاني بدء العملية العسكرية "غصن الزيتون" ضد وحدات كردية في مدينة عفرين بشمال سوريا، وهي عملية دانتها دمشق.

ودعت موسكو الأطراف كافة إلى ضبط النفس واحترام سيادة الأراضي السورية.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين