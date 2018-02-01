الجيش التركي: ارتفاع عدد الإرهابيين القتلى في إطار "غصن الزيتون" إلى811

أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم ارتفاع عدد المسلحين الذين تم تحييدهم في إطار عملية "غصن الزيتون" الجارية في منطقة عفرين بريف محافظة حلب شمالي سوريا، إلى811 شخصا.

وأضافت الأركان التركية في بيان أن القوات المسلحة التركية دمرت خلال عملية جوية، 14 هدفا كانت تستخدم من قبل مقاتلي "وحدات حماية الشعب/ حزب العمال الكردستاني" ومسلحي تنظيم "داعش" كأوكار ومستودعات أسلحة.

وشدد البيان على أن العملية "تستهدف الإرهابيين فقط، والأوكار والمواقع العسكرية، والأسلحة والمعدات التابعة لهم"، ومؤكدا على "أن العملية تتواصل بنجاح كما هو مخطط لها بدعم جوي وقصف بري".

إقرأ المزيد

المصدر: الأناضول

علي جعفر