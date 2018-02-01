أنقرة تعلن تحييد 790 مسلحا منذ بدء عملية "غصن الزيتون"

أعلنت رئاسة الأركان التركية، الخميس، عن تحييد 790 من المسلحين الأكراد خلال عملية "غصن الزيتون" الجارية في منطقة عفرين بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وأكدت رئاسة الأركان، في بيان، أن "العملية تسير بحسب الخطة المرسومة، ووفق القوانين الدولية ذات الصلة، وفي إطار احترام وحدة الأراضي السورية".

وشدّد البيان على أن "العملية تستهدف الإرهابيين فقط، والمخابئ والمواقع العسكرية، والأسلحة والمعدات التابعة لهم"، مؤكدا "إيلاء الاهتمام اللازم للحفاظ على أرواح المدنيين والممتلكات العامة".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان أن المقاتلات التركية، دمّرت خلال غارتها اليوم، 18 هدفا عسكريا بينها مستودع أسلحة وتحصينات تابعة للمسلحيين الأكراد وعناصر من تنظيم داعش.

وتنفذ القوات التركية، منذ الـ20 من يناير الجاري وبالتعاون مع فصائل المعارضة السورية المسلحة ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر"، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.

المصدر: الأناضول

نتاليا عبدالله