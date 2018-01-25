أنقرة تعلن مقتل 300 مسلح منذ بدء عملية "غصن الزيتون" في عفرين

أعلنت أنقرة اليوم الخميس، مقتل أكثر من 300 مسلح في مدينة عفرين، منذ بدء عملية "غصن الزيتون" شمال سوريا.

وأكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، في كلمة نقلها تلفزيون "خبر تورك"، أن بلاده كعضو في الناتو لن تسمح بانتشار المجموعات المسلحة قرب حدود الحلف.

وقال يلدريم: "لن نسمح بظهور تنظيمات إرهابية على حدودنا مع العراق وسوريا، التي يبلغ طولها 1350 كيلومترا، وكذلك من إيران إلى البحر المتوسط".

إلى ذلك ذكرت وكالة "الأناضول"، أن القوات التركية المتمركزة في النقاط الحدودية مع سوريا، تواصل قصفها للمواقع العسكرية لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا" في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية.

وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية في سوريا منظمات إرهابية، كما أثار تزويد واشنطن للمقاتلين الأكراد قلق تركيا، التي تدعو الولايات المتحدة باستمرار إلى وقف دعمها لهم.

وتتواصل لليوم السادس على التوالي عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د"، في عفرين شمال غربي سوريا.

المصدر: وكالات

نادر همامي