ترامب يحث أردوغان على خفض التصعيد في عفرين

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، على خفض التصعيد وتجنب سقوط ضحايا في صفوف المدنيين في منطقة عفرين بسوريا.

ودعا ترامب، وفق بيان أصدره البيت الأبيض، تجنب خطر التصادم مع القوات الأمريكية، و"تقويض الأهداف المشتركة في سوريا".

من جهته أكد أردوغان خلال الاتصال الذي جرى اليوم، على ضرورة إيقاف واشنطن دعم "وحدات حماية الشعب" الكردية بالسلاح.

المصدر: وكالات

علي جعفر