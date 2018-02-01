قتلى وجرحى بانفجار في قطاع غزة

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح، جراء انفجار أسطوانة غاز داخل منزل في حي الصبرة وسط مدينة غزة.

وقال مدير الطوارئ داخل مستشفى الشفاء أيمن السحباني: "قتل وأصيب عدد من المواطنين.. ثلاثة منهم في حالة حرجة، جراء الانفجار الذي وقع داخل منزل في حي الصبرة".

وأفاد شهود عيان، بأن الانفجار وقع داخل منزل عائلة "أبو عاصي" في حي الصبرة، وأن عدد كبيرا من القتلى والمصابين شوهدوا في المكان.

وبحسب الشهود، فإن شجارا عنيفا وقع داخل المنزل، وأقدم على إثره أحد طرفي الشجار على تفجير أنبوب أو أكثر من الغاز، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

وأكدت الشرطة في غزة، أن الانفجار نتج عن أسطوانة غاز على خلفية شجار عائلي، مشيرة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا زالت تحاول إنقاذ محاصرين من تحت أنقاض المنزل المنهار.

وقامت سيارات إسعاف إضافة إلى سيارات مدنية بنقل الضحايا إلى مستشفى الشفاء بالقطاع.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة في وقت لاحق، أن طواقم الشرطة والدفاع المدني انتشلت جميع الضحايا والمصابين من المنزل، وأن الشرطة تتحفظ على الشخص المتسبب بالحادث، علما بأنه من بين المصابين.

RT

RT

المصدر: RT + معا