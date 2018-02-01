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عون: سنتحرك دبلوماسيا لمواجهة الادعاءات الإسرائيلية

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عون: سنتحرك دبلوماسيا لمواجهة الادعاءات الإسرائيلية
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قال الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس إن بيروت تستخدم الطرق الدبلوماسية لمواجهة الادعاءات الإسرائيلية بشأن منطقة نفط وغاز داخل منطقة متنازع عليها على الحدود البحرية بين البلدين.

ودعا عون عقب لقائه اليوم عددا من المسؤولين اللبنانيين للتنبه إلى ما يحيكه "العدو الإسرائيلي ضد لبنان، لا سيما وأن ثمة من يعمل في الداخل والخارج على توفير مناخات تتناغم مع التهديدات الإسرائيلية بالاعتداء على لبنان وحقه في استثمار ثروته النفطية والغازية وذلك بذرائع مختلفة".

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وأشار عون إلى أن لبنان تحرك لمواجهة هذه الادعاءات الإسرائيلية بالطرق الدبلوماسية مع تأكيده على حقه في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه بكل السبل المتاحة.


وكان ليبرمان اعتبر خلال مؤتمر حول الأمن عقد الأربعاء، أن بلوك رقم 9 الخاص بالغاز البحري في المتوسط والواقع على الحدود بين البلدين تعود ملكيته لإسرائيل وليس لبنان "بكل المقاييس".

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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