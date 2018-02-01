عون: سنتحرك دبلوماسيا لمواجهة الادعاءات الإسرائيلية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس إن بيروت تستخدم الطرق الدبلوماسية لمواجهة الادعاءات الإسرائيلية بشأن منطقة نفط وغاز داخل منطقة متنازع عليها على الحدود البحرية بين البلدين.

ودعا عون عقب لقائه اليوم عددا من المسؤولين اللبنانيين للتنبه إلى ما يحيكه "العدو الإسرائيلي ضد لبنان، لا سيما وأن ثمة من يعمل في الداخل والخارج على توفير مناخات تتناغم مع التهديدات الإسرائيلية بالاعتداء على لبنان وحقه في استثمار ثروته النفطية والغازية وذلك بذرائع مختلفة".

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الرئيس عون أكّد امام زواره اليوم على خطورة الموقف الذي صدر عن وزير الدفاع الاسرائيلي ليبرمان حول البلوك رقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة في جنوب لبنان — Lebanese Presidency (@LBpresidency) 1 февраля 2018 г.

وأشار عون إلى أن لبنان تحرك لمواجهة هذه الادعاءات الإسرائيلية بالطرق الدبلوماسية مع تأكيده على حقه في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه بكل السبل المتاحة.

الرئيس عون: لبنان تحرك لمواجهة هذه الادعاءات الاسرائيلية بالطرق الدبلوماسية مع تأكيده على حقه في الدفاع عن سيادته وسلامة اراضيه بكل السبل المتاحة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) 1 февраля 2018 г.



وكان ليبرمان اعتبر خلال مؤتمر حول الأمن عقد الأربعاء، أن بلوك رقم 9 الخاص بالغاز البحري في المتوسط والواقع على الحدود بين البلدين تعود ملكيته لإسرائيل وليس لبنان "بكل المقاييس".

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله