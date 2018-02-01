الأمم المتحدة تأمل بتأثير مؤتمر سوتشي إيجابيا على الوضع الإنساني في سوريا

أعربت الأمم المتحدة عن أملها بأن يؤثر مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بشكل إيجابي على الوضع الإنساني في سوريا.

وقال مساعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، يان إيغيلاند للصحفيين في جنيف، اليوم الخميس: "آمل بأن يسفر اجتماع سوتشي عن النتائج على الصعيد الإنساني. ومن السابق الحديث عن ذلك الآن، لكننا نأمل في ذلك".

وأشار إيغيلاند إلى خطورة الوضع الإنساني في سوريا. وقال: "نحن نسير إلى المجهول. دخلت آخر قافلة مساعدات إلى منطقة محاصرة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني. ومنذ ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني لم تنقل مساعدات إنسانية وطبية إلى أي منطقة محاصرة. وهذا أسوأ وضع منذ عام 2015".

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وأضاف المسؤول الأممي أن عمليات إجلاء السكان متوقفة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين أجلي المرضى مع العائلات من الغوطة الشرقية.

ودعا إيغيلاند روسيا وإيران وتركيا إلى مزيد من الجهود لتخفيض التصعيد في محافظة إدلب السورية، مشددا على ضرورة إعلان هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية بشكل عاجل.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف