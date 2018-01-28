القتال مستمر شرق دمشق رغم اتفاق الهدنة.. ومسلحون يشنون هجوما على حرستا

تتواصل في مدينة حرستا ومحيطها شرقي دمشق اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوري ومسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الذي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري.

وأفادت خلية الإعلام الحربي المركزي الحكومية بأن الجيش يصد اليوم الأحد هجوما شنه مسلحو تنظيمات "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" و"فيلق الرحمن" باتجاه نقاطه في محيط إدارة المركبات، وهي منطقة شهدت مواجهات شرسة بين الطرفين في الأشهر الماضية.

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وأكدت الخلية أن القوات الحكومية فجرت عربة مفخخة للمسلحين قبل وصولها إلى هدفها وتترصد تحركات العدو بالقصف المدفعي والجوي.

بدورهم، أفاد نشطاء معارضون في مواقع التواصل الاجتماعي باندلاع اشتباكات عنيفة وتفجير سيارة مفخخة على جبهة إدارة المركبات، وسط قصف شديد من قبل القوات الحكومية.

من جانبهم، سجل نشطاء موالون للحكومة في مواقع التواصل الاجتماعي مقتل أكثر من 15 مسلحا إثر هجوم مباغت شنه الجيش ليلة أمس على مواقع للمسلحين في منطقة حزرما في غوطة دمشق الشرقية، متهمين مصادر معارضة بنشر معلومات كاذبة عن الحادث.

تتواصل العمليات القتالية في غوطة دمشق الشرقية رغم اتفاق على وقف شامل لإطلاق النار بالمنطقة تم التوصل إليه بين الحكومة والمعارضة أثناء الجولة التاسعة والأخيرة من المفاوضات الجارية تحت الرعاية الأممية في فيينا.

ويتهم نشطاء معارضون القوات الحكومية بخرق الهدنة، بينما يصر آخرون موالون للسلطات على أن المسلحين المستهدفين في المنطقة لا ينتمون إلى المعارضة المسلحة بل إلى تنظيمات إرهابية مثل "النصرة".

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف