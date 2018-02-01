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هل ترقص واشنطن على حبال الأزمة في الخليج؟

أخبار العالم العربي

هل ترقص واشنطن على حبال الأزمة في الخليج؟
RT
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لقي البيان الأمريكي القطري بشأن الأزمة الخليجية صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم النشطاء في مواقفهم بين منتصر لقطر ومنحاز إلى السعودية.

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وفيما قلل مناصرو المعسكر السعودي من قيمة البيان الذي صدر عن أول حوار استراتيجي بين واشنطن والدوحة، وما حمله من تعهدات أمريكية بحماية الدوحة، علّق مناصرو قطر بما يوحي بأن المعركة محسومة طالما أن واشنطن تقف مع الدوحة.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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