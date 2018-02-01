هل ترقص واشنطن على حبال الأزمة في الخليج؟

لقي البيان الأمريكي القطري بشأن الأزمة الخليجية صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم النشطاء في مواقفهم بين منتصر لقطر ومنحاز إلى السعودية.

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وفيما قلل مناصرو المعسكر السعودي من قيمة البيان الذي صدر عن أول حوار استراتيجي بين واشنطن والدوحة، وما حمله من تعهدات أمريكية بحماية الدوحة، علّق مناصرو قطر بما يوحي بأن المعركة محسومة طالما أن واشنطن تقف مع الدوحة.

عاجل | بيان أمريكي قطري مشترك: واشنطن مستعدة للعمل مع #قطر لردع أي تهديد لسلامة أراضي #قطر — م. فواز الغانم‏ (@Eng_fawaz_k) February 1, 2018

يقول بيان امريكي قطري قلق من الازمه الخليجية

لن تنفعكم امريكا ولا غيرها

السعودية دولة حره ذات سياده كامله

لن نخضع ولن نركع الا لله

وحل الازمه الخليجية عند الملك سلمان — فريح العنزي (@k1234513) January 31, 2018

اقول كلكم يالخمة المجتمعه تعلمون جيدا ان الحل في واشنطن والكويت والدوحه وتعلمون حيدا انكم انتم المحاصرين. قال الحل في الرياض انت خل الرياض تخلص نفسها من الحوثي وبعدين يصير خير — Mohammed (@qanislail) January 31, 2018

أول سبب كان لقطر عن المقاطعه ان قطر رفضت دفع الجزية لترامب وهاهي الآن تدفع ركز بسعر الأسلحة بين واشنطن والدوحة قبل وبعد المقاطعة الأرقام مخيفه كله موجود ومن الجزيرة كمان — برجس عزام (@e3x8TW0HGdL67rg) January 31, 2018

واشنطن ملتزمة بسيادة قطر والدوحة غير ملتزمة بسيادة قطر#السيادة_خط_عنابي — سعيد احمد الزهراني (@saeedme) January 30, 2018

لا ولا ألف لكل بيان قطري أمريكي ولن نقول له (نعم) نحن أصحاب القرار إذا عدل تميم عن طريق الإضرار بالدول الشقيقه وعرف طريق الرياض فـ حياه الله أما الإستضعاف وإدّعاء المظلوميه فلن يجدي نفعاً ولن تنحل الأزمه أبداً ونحن غير مستعجلين : وحل الأزمه يتم اذا توجهت طائرة تميم نحو الرياض : — Salem M. (@salem118) January 31, 2018

المصدر: تويتر

محمد الطاهر