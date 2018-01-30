وزير الدفاع القطري: لن نتردد في الدفاع عن سيادتنا

أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية في كلمة خلال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي بواشنطن، الثلاثاء، أن الدوحة لن تتردد في الدفاع عن سيادتها.

وقال خالد بن محمد العطية، إن قاعدة "العديد" العسكرية في قلب جهود مكافحة الإرهاب، مضيفا أن العلاقة بين قطر والولايات المتحدة أوسع من التعاون الأمني.

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من جهته، شكر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، القطريين على التزاماتهم الأمنية في محاربة الإرهاب.

هذا وأفاد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن قطر وشعبها حوصروا بشكل غير قانوني، مشيدا في السياق بموقف وزيري الدفاع والخزانة الأمريكيين لموقفهما من الحصار.

وقال الدبلوماسي القطري إنه يتطلع لاستضافة الجولة الثانية من الحوار الأمريكي القطري في الدوحة العام القادم.

كما صرح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في مؤتمر الحوار القطري الأمريكي أن الدوحة حققت تقدما كبيرا في مجال مكافحة الإرهاب، وأكد ريكس تيلرسون أن قطر شريك قوي وقديم للولايات المتحدة.

إلى ذلك، وقعت واشنطن والدوحة مذكرة تفاهم لترسيخ الحوار ووثيقة مشتركة للتعاون الأمني.

المصدر: صحيفة الشرق القطرية

ياسين بوتيتي