الدوحة: لن نسمح لأحد بالتلاعب بأسعار النفط والغاز

أكد وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، الاثنين، أن الدوحة لن تسمح لأحد بالتلاعب بأسعار النفط والغاز، بحسبما أفادت صحيفة الشرق القطرية.

عاجل | وزير الدولة لشؤون الدفاع: على كل من يقوم بهذه التصرفات الصبيانية أن يتوقف — بوابة الشرق (@alsharq_portal) 29 января 2018 г.

وقال خالد بن محمد العطية: "على كل من يقوم بهذه التصرفات الصّبيانية أن يتوقف عن ذلك".

عاجل.. وزير الدولة لشؤون الدفاع: لن نسمح لأحد بالتلاعب بأسعار النفط والغاز#قطر — بوابة الشرق (@alsharq_portal) 29 января 2018 г.

وجاءت تصريحات الوزير القطري خلال لقاء نظمته مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية، مساء الاثنين، للحديث حول العلاقات العسكرية القطرية الأمريكية.

يذكر أن مؤسسة هيريتيج استضافت كثيرا من القادة السياسيين الأجانب والمحليين البارزين منذ تأسيسها، من ضمنهم رؤساء الولايات المتحدة وأعضاء في الكونغرس ورؤساء دول أجانب.

ومن المقرر أن تستضيف واشنطن، الثلاثاء، الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، الذي سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدوحة وواشنطن في مجالات مختلفة، أبرزها الطاقة وأمن المعلومات.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت قد شددت خلال مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، على أن الدوحة شريك إستراتيجي لواشنطن، مشيرة إلى أن الحوار يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدوحة وواشنطن في العديد من المجالات.

وأضافت هيذر نويرت: "نتطلع لمناقشة العديد من مجالات التعاون بين بلدينا بما فيها مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والقانون ومكافحة الإرهاب وتنظيم حركة الطيران".

المصدر: صحيفة "الشرق" القطرية + وكالات

ياسين بوتيتي