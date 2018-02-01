الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على معسكر لقوات هادي

أفاد مراسلنا في صنعاء، بأن جماعة الحوثي، أعلنت الخميس، عن إطلاق صاروخ باليستي على معسكر "أم الريش" التابع لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في محافظة مأرب.

وأفادت "قناة المسيرة" الموالية للحوثيين، بأن "القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية"، أطلقت اليوم، صاروخا باليستيا من نوع "قاهر-تو-إم" على معسكر "أم الريش" التابع للجيش اليمني في محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري: إن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية".

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وتأتي هذه الضربة بحسب "المسيرة" بعد ساعات قليلة من إطلاق صاروخين آخرين من ذات الطراز، أحدهما على المهاشمة بمديرية خب والشعف بالجوف، والآخر على معسكر "الخيامي" جنوبي محافظة تعز.

ولم تصدر قوات الرئيس هادي أي بيان حتى الآن حول صحة هذه الأنباء من عدمها.

المصدر: المسيرة

أحمد باديان