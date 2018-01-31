وفد التحالف العربي يصل عدن لمتابعة وقف إطلاق النار

أعلن التحالف العربي، ليلة الأربعاء، وصول وفد عسكري أمني رفيع من السعودية والإمارات إلى مدينة عدن جنوب اليمن للوقوف على استجابة الأطراف المعنية بقرار قيادة التحالف بوقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن وفد قيادة التحالف أكد خلال اجتماع مع جميع الأطراف المعنية في عدن على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وعودة الحياة والهدوء للمدينة والتركيز على دعم جبهات القتال "لتخليص اليمن من الميليشيات الحوثية الإيرانية".

كما أكد أعضاء الوفد على وحدة موقف السعودية والإمارات وأنهما سيقفان مع اليمن حتى يحرر أراضيه بالكامل وأن "مهمة التحالف تتمحور حول إعادة الشرعية لليمن وعودة الأمن والاستقرار وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2216".

وأشار الوفد إلى أن ما حدث في عدن خلال الأيام الماضية لا يخدم مهمة الشرعية والتحالف في استكمال تحرير الأراضي اليمنية، مشددا على ضرورة "نبذ الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد وإعادة الأمن والاستقرار إلى ما كان عليه في السابق وتمكين الأجهزة الوطنية من تقديم الخدمات للمواطنين واستمرار إعادة التنمية كما كانت عليه قبل الأحداث".

وتجول أعضاء الوفد في شوارع عدن للتأكد من عودة الحياة والهدوء والأمن للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

المصدر: حساب وكالة الأنباء الإماراتية في "تويتر"

إينا أسالخانوفا