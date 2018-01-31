مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي شمالي رام الله

اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان بلدة ترمسعيا شمال رام الله والجيش الإسرائيلي في أعقاب خروج مسيرة غاضبة على قتل جندي إسرائيلي للشاب ليث أبو نعيم في قرية المغير المجاورة أمس الثلاثاء.

وخلال المواجهات التي دارت عند المدخل الرئيسي لترمسعيا أصيب شاب فلسطيني في الرأس بعيار معدني مغلف بالمطاط أطلقه جندي إسرائيلي عليه.

ووصفت إصابة الفتى بالمتوسطة ونقل إلى مستشفى الخدمات الطبية العسكرية في البلدة لتلقي العلاج.

وتزامنت المواجهات في ترمسعيا مع تشييع أهالي قرية المغير لجثمان الفتى ليث هيثم أبو نعيم البالغ 16 عاما، الذي توفى أمس الثلاثاء بعد أن أطلق جندي إسرائيلي عليه رصاصة من مسافة مترين، وأصابه مباشرة في عينه، لتخترق الرصاصة رأسه، ولم يكترث الجنود لإصابة الطفل بل تركوه ينزف لأكثر من نصف ساعة.

وشاركت في تشييع الشاب الفلسطيني محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي وقائد منطقة رام الله والبيرة العميد سليمان قنديل وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والكوادر التنظيمية.

وعم إضراب تجاري مدينتي رام الله والبيرة وقرى ترمسعيا وأبو فلاح والمغير حدادا على روح الشاب القتيل.

المصدر: معا

إينا أسالخانوفا