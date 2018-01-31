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السيسي: ما حدث قبل سبع سنوات في مصر لن يتكرر

أخبار العالم العربي

السيسي: ما حدث قبل سبع سنوات في مصر لن يتكرر
arabi21.com
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أن مصر لن تعود أبدا إلى الفوضى التي شهدتها قبل سبع أو ثماني سنوات، مؤكدا اعتزامه الدفاع عن أمن البلاد.

وفي كلمة ألقاها في مراسم افتتاح مرحلة الإنتاج المبكر من حقل "ظهر" للغاز الطبيعي  بالبحر المتوسط، قال السيسي: "لو أحد ما من قوى الشر فكر أن يلعب بأمن مصر، سأطلب منكم تفويضا ثانيا، وستكون هناك إجراءات أخرى ضد كل شخص يعتقد أن يمكن أن يعبث بأمنها ونحن موجودون".

يتبع..

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