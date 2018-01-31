السيسي: لو تطلب الأمر إلى أن أدعو الشعب إلى النزول مرة أخرى سأفعل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحذيرات شديدة اللهجة ضد من يحاولون العبث بأمن مصر، جاء ذلك في مداخلة للرئيس خلال تدشين الافتتاح المبكر لإنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي اليوم.

وقال الرئيس: "لن يستطيع أحد العبث بأمن البلاد، لأن ما تحقق من أمن واستقرار لن يستطيع أحد المساس به مرة أخرى، ولن أسمح بتكرار ما حدث قبل 8 سنوات ولو تطلب الأمر مني إلى دعوة الشعب بالنزول مرة أخرى وتفويضي من اجل مواجهة الأشرار، وأنا جاد بذلك".

وأكد الرئيس قائلا:"أن مصر لن تبنى إلا بالعمل الجاد والإنجاز الحقيقي، وليس بالأداء السياسي المستند على الكلام فقط، وإن أمن مصر ثمنه حياتي وحياة الجيش".

المصدر: وكالات