بالفيديو.. أب وأبناؤه يهددون بالانتحار من أعلى عمارة في الأردن

اعتلى أب واثنان من أبنائه، اليوم الأربعاء، سطح إحدى البنايات في الأردن مهددين بالانتحار.

وهرعت الأجهزة الأمنية إلى المكان للحيلولة دون إصابة أحدهم بأذى، بينما تجمهر مواطنون في المكان متسائلين عن سبب هذه الخطوة الشنيعة.

وأوضح مصدر أمني أن الرجل وأبناءه يطالبون بالحصول على وظيفة، قائلا: "إن أحد الأشخاص مع ولديه صعدوا إلى سطح إحدى العمارات بالقرب من الدوار السابع، مهددين بالانتحار، وذلك للمطالبه بحقوقهم الوظيفية".

المصدر: وكالات