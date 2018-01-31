نجل الوليد بن طلال: كان عند أهله.. وعاد الآن إليهم!

علّق خالد بن الوليد بن طلال على خروج والده من فندق "ريتز كارلتون" الرياض بالتأكيد على أن الملياردير السعودي كان مع أهله وقد عاد الآن إلى أهله.

هذا التعليق المعبر عن غبطة نجل الوليد بن طلال بخروج والده، نُشر باللغتين العربية والإنجليزية في تويتر ، إضافة إلى توجيه نجل الملياردير السعودي تحية لكل من قاسمه فرحة هذا الحدث السعيد.

كان بين يدي أهله، والآن عاد لأهله.



الله يبارك فيكم جميعا 💚

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.



💚🇸🇦



Thank you everyone for your kind words regarding my father.💚



He was in the hands of his family and now he is back with him family. pic.twitter.com/TQPDZ9mF3K — Khaled خالد (@KhaledAlwaleed) January 30, 2018

واختتم نجل الوليد بن طلال تغريدته بحمد الله قائلا: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".



المصدر: تويتر

محمد الطاهر