 
مباشر

نجل الوليد بن طلال: كان عند أهله.. وعاد الآن إليهم!

أخبار العالم العربي

نجل الوليد بن طلال: كان عند أهله.. وعاد الآن إليهم!
Gettyimages.ru
الوليد بن طلال - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jt6n

علّق خالد بن الوليد بن طلال على خروج والده من فندق "ريتز كارلتون" الرياض بالتأكيد على أن الملياردير السعودي كان مع أهله وقد عاد الآن إلى أهله.

هذا التعليق المعبر عن غبطة نجل الوليد بن طلال بخروج والده، نُشر باللغتين العربية والإنجليزية في تويتر ، إضافة إلى توجيه نجل الملياردير السعودي تحية لكل من قاسمه فرحة هذا الحدث السعيد.

واختتم نجل الوليد بن طلال تغريدته بحمد الله قائلا: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة