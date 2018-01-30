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حكومة هادي تؤكد سيطرة الحماية الرئاسية على قصر معاشيق ومحيطه في عدن وتتحدث عن "غدر وخيانة"

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حكومة هادي تؤكد سيطرة الحماية الرئاسية على قصر معاشيق ومحيطه في عدن وتتحدث عن
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الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي
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أعلن الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي أن قصر معاشيق ومعظم أحياء منطقة كريتر لا تزال تحت سيطرة قوات الحماية الرئايسية، مؤكدا أن قوات "المجلس الانتقالي" انسحبت من المنطقة.

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تصريحات بادي التي نقلتها وكالة "سبأ" التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم الثلاثاء، جاءت ردا على تقارير ذكرت أن القوات الموالية لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" سيطرت على المنطقة المحيطة بقصر معاشيق الرئاسي وحاصرت الفريق الحكومي برئاسة أحمد بن دغر هناك.

وأضاف بادي أن اللواء الأول من قوات الحماية الرئاسية لا يزال يسيطر على منطقة كريتر حيث القصر الرئاسي.

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وقال بادي إن اللواء الرابع "تعرض للغدر والخيانة من مسلحي ما يسمى المجلس الإنتقالي"، مؤكدا أن "اللواء تعرض لمباغتة غادرة بعد الساعة الثانية بعد منتصف ليلة البارحة".

وتابع "وبتدخل مشكور من السعودية، يبدأ وقف إطلاق النار من الساعة السادسة صباح اليوم ويعود كل طرف إلى الأماكن التي كان يتواجد فيها قبل هذه الأحداث".

واتهم بادي قوات "المجلس الانتقالي" باستغلال الهدنة التي دعا إليها التحالف العربي في عدن سابقا لمهاجمة مقر اللواء الرابع، في الوقت الذي التزمت بها ألوية الحماية الرئاسية والمنطقة العسكرية الرابعة ووزارة الداخلية.

وقال بادي إن قوات المجلس استخدمت في هجومها "أسلحة نوعية حديثة لا نعلم من أين مصدرها وتمكنت في ظل هذه التهدئة من السيطرة عليه (مقر اللواء الرابع)".

وختم بالقول إن الحكومة تواصل العمل مع "أشقائنا في التحالف العربي وانسحبت المليشيات مساء اليوم".

المصدر: sabanew.net

إينا أسالخانوفا

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