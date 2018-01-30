خط حديدي يربط مصر بإثيوبيا والسودان

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، اليوم الثلاثاء، إن بلاده اتفقت مع مصر وإثيوبيا على إنشاء سكك حديدية وطرق برية تربط الدول الثلاثة.

وأوضح غندور، في تصريح صحفي، أن مباحثات قادة الدول الثلاث، في القمة التي جمعتهم الاثنين، في أديس أبابا، تجاوزت أزمة سد النهضة الإثيوبي، وشملت ملفات اقتصادية وتنموية.

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وأضاف أن الاتفاق شمل تأسيس صندوق مالي مشترك للصرف على المشاريع التكاملية.

وحول تفاصيل التفاهمات حول "سد النهضة"، أفاد وزير الخارجية السوداني بأنه ستنشأ لجنة "سياسية - أمنية - فنية" مشتركة، تضم وزراء الخارجية والري، ومدراء في أجهزة الأمن والمخابرات، من الدول الثلاث.

وأشار الديبلوماسي السوداني إلى أن اللجنة ستقدم دراسات فنية لرؤساء الدول الثلاث تتعلق بملء بحيرة السد، وكيفية التشغيل، بما لا يؤثر على حصص دول الحوض، خاصة السودان ومصر، مضيفا أنها ستجتمع في القاهرة خلال الأسبوعين المقبلين، لمناقشة جميع الملفات العالقة بين البلدين.

وأعلنت القاهرة يوم الاثنين عن التوافق حول تأسيس هذه اللجنة دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات السودانية المصرية شهدت توترا في الآونة الأخيرة على خلفية عدد من الملفات، أبرزها النزاع حول منطقة حلايب وشلاتين الحدودية.

المصدر: الأناضول

ياسين بوتيتي